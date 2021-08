Tulekahjude piiramisrõngas Ateenat katab tuhakiht ja lämmatab suits

Reedel Ateenasse saabunud reisijaid tervitasid tulekahjude tekitatud hiiglasliikud suitsu- ja aurupilved, mis maanduvat lennukit igast küljest ümbritsesid. Teated riigis valitsevast äärmuslikust kuumusest olid nädala jooksul muutunud järjest meeleheitlikumaks. Temperatuur lõi rekordeid, mida oli varem isegi raske ette kujutada. Mõnel pool riigis küündis termomeetri näit 47 kraadi juurde.

Katastroofi ajal on tehtud ka erakordseid kangelastegusid. Laupäeva öösel kell 3 alustas Alexandros Rizos võitlust, et tema kodu Párnitha mäe jalamil Thrakomakedonese linnakeses tuleroaks ei langeks. Peremees otsustas paigale jääda, et kodu kaitsta, saates naise ja lapse ohutusse kohta. 55-aastane ärikonsultant jäi oma kahekorruselise maja katusele, kastes enne leekide lähenemist voolikuga aeda ja seal kasvavate mändide latvu.

„Kui põleng kohale jõudis, oli see nagu taifuun. Kulda sadas kõikjal. Olin siin üksi ja väga hirmul, aga olin kõik mõeldavad abinõud kasutusele võtnud.”