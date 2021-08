Meil on valmisteni veel väga palju aega. Kolm nädalat! Selle ajaga jõuab läbi tuulutada valitsuse jagu kandidaate, ajada inimeste päid segi, et homset Eestist juhitakse just sellest kaarikust ning jõuda tulemuseni, mis pooltele valmistab elurikast rõõmu ning pooltele hingematvat pettumust.

Riigikogu on käitunud väga eetiliselt. Ta ei ole solgutanud ja peedistanud lugupeetud inimesi ning sisendanud neile täiesti alusetut lootust, et neist võiks saada riigipea, nagu tehti viis aastat tagasi.