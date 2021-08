JUHTKIRI | Päris edukas olümpia Eesti jaoks

Suurema osa iseseisvuse taastamise järgset aega on meil pärast sportlaste suurvõistlustel edukalt esinemist räägitud murelikult ka järelkasvust. Et kes hakkab olümpial medalite pärast konkureerima pärast Erki Noole, Gerd Kanteri, neljapaadis istuvate sõudjate jne tippspordist loobumist. Eesti sporti tervikuna vaadates pole järelkasvumure veel realiseerunud, sest enamasti oleme ikka vähemalt mõnel alal olnud medalikonkurentsis või vähemalt selle lähedal. Alad, kus meie sportlased päris tippu jõuavad, on aja jooksul küll mõnevõrra vahetunud, sest peale süsteemse treeningutöö on vaja ka muude soodsate asjaolude kokkulangemist.