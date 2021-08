Tänasest on vaid kolm nädalat aega, kui me peame hakkama Eestile presidenti valima, aga ikka veel pole isegi kandidaadi kandidaati. Tegelikult keeldub keel praegu kasutamast sõna "valimised". Mis valimised need on, kui parimal juhul on vaid üks kandidaat. Õige sõna on määramine.

Peaminister ja Riigikogu esimees otsustavad, kellest nad uue riigipea teevad, rehkendavad hääled kokku ja meie, Riigikogu liikmete, asi on kokkulepe ära vormistada.

Täpselt nii nagu kunagi Leonid Brežneviga. Ja see kõik juhtub taasiseseisvuse 30. aastal...