Sa kaotad üksnes kesta

* Hando Runneliga on kerge kõnelda ka siis, kui ta on järsk, sallimatu või koguni vait ja istub omaette. Ei kodanlikke viisakusi ega sõnagi niisugust, mida sa tead juba ette.



* Jaan Kaplinski oli ettearvamatum, võib-olla et ka suletum – kuigi ta kirjutas endast palju, sealhulgas sellistki, mida keegi ei taibanud küsida.

Peeter Olesk kirjandusteadlane 225