Toomas Alatalu: Afganistan sipleb verepulmas, mille kokku keeranud maailma vägevad ootavad seda üht, kellega Kabulis rääkida

Kui pandeemia, põlengute ja tulvavete kohta üritatakse siiani väita, et ei tea kust ja miks nad tulid, siis viimased 20 aastat Afganistanis kestnud tapmistega on asi selge – see toimus konkreetse riigi konkreetsete poliitikute algatusel.