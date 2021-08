JUHTKIRI | Elame juba keset katastroofi

Teadlaste arvates saaks kiiret vahefinišisse jõudmist ära hoida üksnes niimoodi, et kohe, juba lähiaastatel kärbiksid oma CO 2 heidet mitte üksnes jõukad riigid, vaid kogu maailm. Isegi siis oleks õnnestumise tõenäosus ainult 50 : 50. Kogu aeg, kui paljudki valitsused eelistasid sisepoliitilistel kaalutlustel teha nägu, et see karikas võib meist mööda minna, levis reostust nii palju, et see on tõenäoliselt juba põhjustanud parandamatut kahju. Raporti andmeil on viimased viis aastat olnud kõige kuumemad 1850. aastast alates.