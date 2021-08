KOLUMN | Harri Tiido: aeg hakata koostama Lukašenka ja Putini toimikut

Valgevene praeguse liidri Aljaksandr Lukašenka käitumise järgi hinnates on ta jõudnud järeldusele, et kaotada ei ole enam midagi. Tasapisi on ta üle võtnud Vladimir Putini meetmed järjest uutes valdkondades.

Mõlema käitumist juhib Piiteri kangialuste kaakide kompleks – „Nõrku pekstakse!”, „Löö esimesena!”, „Reetureid ootab kättemaks!”. Mõlema puhul on ilmne põlglik suhtumine rahvusvahelisse õigusesse, demokraatlikesse põhimõtetesse ja isegi inimlikkuse alustesse. Demokraatia kui terminiga veel žongleeritakse, kuid riigikorralduse alusena on see ilmselt möödanik. Venemaa režiimile lähedased autorid kirjutavad avalikult autoritaarse riigikorra eelistest ja juba lipsab tekstidesse sisse ka viiteid Venemaa monarhistlikule süsteemile.