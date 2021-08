Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid rääkis Päevalehele, et Keskerakonna valijate ja erakonna liikmete seas on suur usaldus, sest Ratas sai hästi hakkama nii peaministrina ja saaks hakkama ka Eesti presidendina. Aga selleks on vaja Jüri Ratase enda nõusolekut, sõnas Karilaid.