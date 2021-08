Presidendivalimiste kinnikiilumise põhjus on avalikkusele üha rohkem selgemaks saamas. See on seotud karjääripoliitikute kitsaste isiklike ja erakondlike huvidega. See puudutab ka tänast peaministrit ja tema erakonda. Kaja Kallas ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel, mistõttu on presidendivalimistest saanud farss.