Draamal etendub Saueaugu teatritalu "Kadunud kodu", Aleksander Eelmaa rolli võtab üle Meelis Rämmeld

"Kadunud kodu" on Ernst Enno loomingust tõukunud unenäoline rännak. Lavaloo peategelane Joonatan kannab endaga kaasas mälestust lapsepõlvesuvedest Soosaare talus ning seisab meheea lävel silmitsi küsimusega, mida selle talukohaga peale hakata. Ühe öö jooksul liigub Joonatan läbi eri aegade, et jõuda mõistmiseni, kuidas ühendada vaigistamatu koduigatsus ning vajadus minna eluga edasi.

Lisaks Ernst Enno loomingule on näidendis motiive Madis Kõivu ja Bernard Kangro tekstidest. Lavastuses kõlavad Pärt Uusbergi koorilaulud, millest kolm on kirjutatud just selle lavastuse jaoks.