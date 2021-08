SUUR ÜLEVAADE | Kliimakriisi tõttu muutub elu Eestis heitlikumaks, toit kallimaks, vaestel raskemaks

„Kliimakriis süveneb paraku igal juhul,” märkis Eesti rohelise liikumise juhatuse liige Madis Vasser. Tema sõnul ootab meid ees üks kahest äärmuslikust tulevikust: selline, kus ühiskond saab aru kliimakriisi tõsidusest, ja selline, kus seda ignoreeritakse. „Kumba ennustust tõepärasemaks pidada, on puhtalt usu küsimus.”

Eestis nagu mujal Põhja-Euroopaski muutuvad suved üha kuumemaks, talved vihmasemaks ja tormid tugevamaks. Meist lõuna pool asuvaid riike ootavad veel hullemad põuad ja tulekahjud, nagu praegu on Kreekas ja Türgis.

Kõiki maailma riike mõjutavad kliimamuutused ajavad paratamatult seni toimivad toidu- ja tarneahelad segamini. Eksperdid räägivad, et raske on ennustada, mis täpselt juhtuma hakkab, aga võtmesõna on heitlikkus – nii ilma kui ka näiteks toiduhindade puhul.

Nad selgitavad Eesti Päevalehele põhjalikult, mis Eesti inimesi lähiaastatel ees ootab ja kuidas selleks valmistuda.