JUHTKIRI | Las valikus olla Kaljulaid ja Soomere

Tõsi, presidenti ei vali meil rahvas otse, vaid riigikogu või valimiskogu, aga see peaks siiski olema algusest peale avalik protsess, kus rahvas saab kandidaatidele näidata oma poolehoidu või vastuseisu. Mitte mustkunst, kus valimine lõpeb täiesti ootamatu tulemusega või enda sõnul presidendiametisse püüdlemisest loobunud Jüri Ratase riigipeaks võlumisega.

Praegusest presidendivalimisest on saanud puhas riigikogu erakondade manööverdamine ja skeemitamine, kus keegi ei mõtle, milline oleks parim president Eestile. Mõeldakse hoopis: „Milline oleks parim president minu erakonnale?”

Kuna Ratas on öelnud, et tema presidendiks ei pürgi, ja Keskerakonna korruptsioonijamade tõttu ta sellesse ametisse ei sobigi, siis jäävad rahva lemmikutest alles Kaljulaid ja Soomere. Mõlemad, eriti Kaljulaid, on rohkem n-ö läbi valgustatud kui kes tahes, kelle poliitika suured kombinaatorid lõpuks püünele lükkavad.