Riigikogu on näidanud, et ei suuda oma tööd teha. Ainult 21 päeva on presidendivalimisteni riigikogus, kuid vähemalt 68 toetushäälega kandidaati pole suudetud leida.

„Same shit, different day [sama s***, erinev päev],” tõdes üks poliitik, kui viitasin, et kuu aega tagasi puhkusele minnes lubasid poliitikud eraviisilistes vestlustes entusiastlikult, et augusti alguses on presidendikandidaat teada.