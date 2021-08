Ekspert: meie taluvuse ülempiir oleks 4000 migranti

PPA piirivalveosakonna politseikoloneli Ivo Utsari sõnul kasutatakse Eesti piiri valvamiseks nii seireseadmeid kui ka patrulle. Peale selle on ebaseaduslike piiriületajate märkamisel oluline roll ka kohalikel elanikel.

„7. augustil tugevdasime kontrolli piiriäärsel alal ja sadamates ning suunasime sisepiiride vahetusse lähedusse täiendavad patrullid,” selgitas Utsar politsei taktikat. „Kontrollime Eesti-Läti piiril riiki sisenevaid inimesi ja nende Schengeni alal viibimise aluseid ning sõiduautosid, busse ja veokeid. Samuti tugevdasime kontrolli sadamates. Suunasime täiendavad jõud kohtadesse, kus piiri enam ületatakse, näiteks Valga ja Ikla. Aga patrullid pööravad tähelepanu ka kõrvalistele teedele.”

Kaitseuuringute keskuse ekspert Ramon Loik ütles, et Leedu ekspertide sõnul tuleb riik praeguse 4000 migrandi majutamisega toime. „Samas on praegu suveperiood, aga sügisel ja talvel oleks kiiresti majutust organiseerida, telke ja soojakuid püsti panna oluliselt keerulisem ja kallim – nii ka Eesti puhul,” lisas Loik. „Selle kohta, kui suure hulga immigrantidega Eesti toime tuleks, on riskianalüüse tehtud, ent need ei ole avalikud. Proportsioone hinnates saab öelda, et kui meist kaks korda suurem Leedu hindab praegu olukorda juhitavaks, võib Eesti maksimaalne arv olla samuti umbes 4000. See on siiski arv, mille puhul Eesti oleks juba väga kriitilises seisus.”