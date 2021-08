Üleeile õhtul kogunesid Tartus Ihaste tee 18 krundil kasvava metsatuka juurde mõnikümmend inimest, et arutada, kuidas õnnestuks juba puid raiunud harvester seisma panna ja kodumets päästa. Krundil kasvab metsatukk, mis pakub palavuse eest varju ja isoleerib hästi Annelinna poole viiva suure tee müra. Nüüd on hakatud puid maha võtma, et edaspidi maa-alale elamud rajada.