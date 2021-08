HÕFF tuleb vaktsineerimispasside ja kiirtestidega, aga ka Ronn Mossi ja Toomas Ariaga

Koroona tõttu aprilli lõpust juuni algusesse lükkunud ja veel kord edasi augustisse lükatud Haapsalu õudusfilmifestival tuleb taas. Festivali juhi Helmut Jänese sõnul on üha jõulisemalt tulnud programmi fantaasia, ulme, põnevus, märul ja kõik teised žanrid, mis õudusfilmi määratluse alla niivõrd ei kuulu. Näiteks esilinastub filmifriikide rõõmuks Toomas Aria verivärske „Õiglus 2”. Mõni aasta tagasi linastunud „Õiglus” oli nii halb, et filmifännid olid valmis sõitma ka Tallinnast kaugemale seda vaatama. Õudusfilmifestivali karta ei tasu, õrnahingelisematele on ka lillelisemat vaatamist.