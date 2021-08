NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: vaktsiini mugavus

Siiani on ju olnud ikka vastupidi: alaealised on soovinud näha välja vanemad, kui nad tegelikult on, et pääseda ööklubisse või osta poest veini. Sel eesmärgil on loendamatud põlvkonnad pubekaid kasvatanud ette hõredad vuntsid või laenanud vanema õe dokumente, et neid siis klubi uksel enda omade pähe esitada.