UURING | Rahvas peab Kallase vaktsineerimiskorraldust pigem halvaks, Kiik pääseb üle noatera

Kolmapäeval saatis tervise- ja tööminister Tanel Kiik välja rahuloleva pressiteate, et Eestis sai vähemalt ühe süstiga vaktsineeritud 60% täiskasvanuid. Muidugi ei tahetud selles teates märkida, et suurtes ja Eestist kohmakamates „vanades” Euroopa riikides on vaktsineerimine meist kaugel ees: Prantsusmaal on sama näitaja juba 84%, Saksamaal 74%.

Eesti vilets vaktsineerimistempo peegeldus samal päeval avaldatud teises kurvas arvus: eelnenud ööpäevaga registreeriti 344 uut koroonaviirusega nakatumist. Nendest u 80% on vaktsineerimata inimesed, kel pole mühinal leviva deltatüve ees mingit kaitset. Terviseamet kuulutas, et haiglasüsteemis tuleb taas kehtestada hädaolukord.