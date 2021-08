Erakondi ei huvita, kelle me presidendiks valime, peaasi et saaks kellegi valitud

„Olulisem on teada, mida me valime, mitte keda me valime,” ütles president Toomas Hendrik Ilves Eesti Päevalehele.

Eesti presidendivalimised on ummikseisus. Pole kandidaati, keda parteid ühiselt toetaksid. Peale selle pole otsustajaid huvitanud seegi, missugused on võimalike kandidaatide visioonid või kas neid üldse on. „Et pool aastat on vaadatud ainult seda, kes on „tehtav” ja kes ideede ja visioonita inimeste seas oleks ühendav või kogu rahva president, näitab vaid poliitikute ja ajakirjanduse vaimlist provintsistumist,” ütles Ilves. „Kui keegi arvab, et pärast 30 aastat peame midagi veel soomlastelt välispoliitikas õppima, siis ta ilmselt välis- ja julgeolekupoliitikat eriti ei tunne,” lisas ta.