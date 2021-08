JUHTKIRI | Hoiatus Vilniuse tänavailt

Hoopis omaette küsimus on, kuivõrd väljendavad need Leedu praegust tegelikkust. Muidugi on seal nagu meilgi hulk inimesi, kes suhtuvad vaktsiinidesse skeptiliselt või suisa vaenulikult. Eile Leedu seimis heaks kiidetud seadus piirab nende osalust ühiskonnaelus märksa drastilisemalt, kui näeme praegu Eestis.