Täna tõenäoliselt vastu võetav valitsuse määrus tähendab, et kõik Eesti ettevõtted, kel on lepinguga tööl vähemalt üks töötaja, peavad lähemate nädalate jooksul esitama riskianalüüsi. Selles peab hindama koroonaviiruse leviku ohtu oma ettevõttes. Samuti tuleb paika panna, millistelt töötajatelt hakatakse nõudma andmeid vaktsineerimise kohta ja kuidas kavatsetakse kontrollida vaktsineerimata töötajaid. Enim puudutab see sektoreid, kus töötajatel tuleb päeva jooksul kokku puutuda kümnete või isegi sadade inimestega.

Tööandjal on tegutsemiseks mitu varianti. Millised need on, saad lugeda alljärgnevalt.