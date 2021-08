ARVUSTUS | Õnnis on see, kes on loll

„Kärbes” tuleb just õigel ajal soovitusega, et me end vabamaks laseksime ja võtaksime nii filme kui ka iseend vähem tõsiselt. Prantsuse absurdifilmide režissöör Quentin Dupieux alias Mr. Oizo on tuntud õudusfilmisugemetega komöödiate poolest, mille peategelased on paralleelmaailmas tegutsevad ohmud („Wrong”, „Wrong Cops”), kuritegelik autokumm („Rubber”) või kinnisideena mõjuv hirvenahast jakk („Deerskin”). Nagu nimigi ütleb, on uue linateose keskmes hiiglaslik kärbes.