KULTUURIBIIT | Näitleja Eduard Tee playlist

Lavastust ette valmistades kohtus trupp nii Rajaca liikmete kui teiste 60ndatel aktiivselt kultuurielus osalenud inimestega. Intervjueeritavate hulgas olid näiteks Priit Pärn, Mihkel Zilmer, Aarne Vaik, Ain Kallis, Jüri Tenson, Vilen Künnapu, Leonhard Lapin, Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm.

Näitlejatest löövad kaasa Grete Jürgenson (Rakvere Teater), Teele Pärn (Eesti Draamateater), Sander Roosimägi (Eesti Noorsooteater) ja Eduard Tee. Lavastuse kunstnikuks on Arthur Arula, valguskujundajaks Rene Liivamägi ning helikujundajaks Lauri Lüdimois (Ugala). Loe lavastuse kohta lähemalt siit.

Eduard ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Muusika on minu jaoks kõikidest kunstiliikidest kõige tähtsam. Ta sünnib maa ja kosmose vahel, kusagil stratosfääris. Kui ma olin kaksteist aastat vana, siis ema tõi mulle Moskvast DDT ja Kino plaadid. See oli suur sündmus, sest enne seda ma kuulasin ainult kassette. Sellest hetkest algas minu muusika kollektsioneerimine. Muusika aitab mind raskustest üle saada."

Jeff Buckley - The Sky is Landfill

See ingel ilmus mu ellu umbes kaheksa aastat tagasi. Kolleeg saatis mulle laulu Dream Brother Jeff Buckley esimeselt albumilt Grace. Ma olin šokis. Ma tundsin, kuidas muusika läheb mu nahast läbi ja jõuab otse südamesse. Nende aastate jooksul on saanud Jeffist minu lähedane, minu sõber ja mõttekaaslane. The Sky is Landfill on esimene laul albumilt, mis tuli välja pärast Jeffi surma. Kui mul on eriti rasked hetked, siis ma pöördun Jeffi muusika poole ja leian metafüüsilise väljapääsu.

Tequilajazzz – Бай-бай-бай

See Peterburi bänd on minuga üheksakümnendate lõpust. Intellektuaalne alternatiivne muusika, mis mõjus mulle väga. See on rahulik laul sellest, kuidas sõber läheb su elust ära. Hetk on kurb, aga vorm on mehelik. Nagu Remarque´i romaanides.