JUHTKIRI | Õige! Lapsed peavad saama koolis käia

Tänasest jääb uue õppeaasta alguseni 19 päeva. Valitsus on lubanud, et sel õppeaastal koolide-klasside laussulgemist ei tule, vaid koolis saavad käia kõik lapsed, kes pole parasjagu koroonapositiivsed. See on õige otsus.