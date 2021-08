Edgar Savisaar: ma ei tahaks Repsi poolt või vastu sõna võtta, aga eks me oleme kõik, mis meiega juhtub, ka ise ära teeninud

Sinu kohta on öeldud: rahvarinde vaieldamatu juht, vedur, arvamusliider, ideede generaator, oskuslik lobitöö korraldaja ja kiire otsustaja. Aga ka: oma seisukohtade kaval ja visa läbisuruja, oskuslik manipulaator, sihiteadlik ja põhimõttekindel juht. Miks eestlased sellise juhi ikkagi kõrvale lükkasid?

Olen Eestis kõige rohkem hääli saanud poliitik. Keegi ei lükanud mind kõrvale. Olin vastutaja siis, kui oli kõige raskem aeg: kui ühel päeval tulid Tallinnasse tankid, teisel päeval piirati Toompea sisse jne. See oli ränkraske aeg. Ma ei ole ennast ega enda tähtsust kunagi üle hinnanud. Hindan eesti rahvast ja hindan neid inimesi, kes olid minu ümber. Nendeta ei oleks ma mitte midagi teinud. Aga mul oli ikka väga kõvad mehed ja naised ümber. See on omaette väärtus.

Mis puutub sellesse, et kaval manipulaator. Ma polnud mingi manipulaator, olin võrdlemisi naiivne ja uskusin. Uskusin neid ideaale, mida tahtsime uskuda. See on ikka nii, et revolutsioone viivad läbi idealistid. Ja siis tulevad sellised tegelased, kes revolutsioonist kasu lõikavad. Meil lõikasid ka.

Need sinu kohta käivad arvamused kogus kokku su kõige suurem lemmik Kadri Simson, kui ta küsitles endisi ülemnõukogu poliitikuid. Minu meelest on need väga kiitvad hinnangud.

Kadri Simson oli minu lemmik, samamoodi nagu Angela Merkel oli Saksamaa liidukantsleri ja Kristlik-Demokraatliku Liidu juhi Helmut Kohli lemmikõpilane. Angelat hüüti ikka hellitavalt koolitüdrukuks ja paitati muude nimedega. Kuni see koolitüdruk siis oma õpetajale Kohlile noa selga lõi.