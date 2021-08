"Te ei kujuta ette, mis rahad siin liiguvad." Valepassiga Inglismaal elavat Leedu gängsterit paneb jutt politsei töövõitudest muigama

On avalik saladus, et Kaunase kinnisvaraturul on parimad kliendid just Inglismaalt tulevad „botaanikud.” Just nemad ostavad eriti kalleid objekte: majad, villad, korterid, looduskaunid krundid. Maksmine käib sularahas, mis on ehitussektorile eriti meelt mööda.

Valedokumentidega välismaal redutava 30-aastase Nerijuse sõnul pole kurjategijatel mingit takistust end kasvõi aastakümneid varjata. Aktiivne tagaotsimine ja politsei kätte langemine ähvardab enamasti vaid neid, keda kahtlustatakse eriti räigete ja kuulsate kuritegude toimepanemises. Tema sõnul tegutsevad tänase päevani edasi ka Kamuolyse ja Agurkase grupeeringud, mis on ametlikult likvideeritud.

Leedu võimud on juba teatanud, et aasta alguses koostati nimekiri kümnest kõige tagaotsitumast leedukast, keda arvatakse Ühendkuningriigis peituvat. Londoni saatkonna politseiatašee Linas Pernavas ütleb, et esimese poole aastaga on õnnestunud kinni pidada juba kuus tagaotsitavat.

Politsei sellised avaldused panevad Nerijat aga ainult muigama. Tema kinnitusel elab Inglismaal terve hulk inimesi, kes end Leedu korrakaitse eest varjavad. "Võin kinnitada, et kõik Kamuolyse ja Agurkasega lähemalt seotud inimesed on koondunud Londonisse ja elavad seal väga mõnusalt," ütleb ta. "Inglismaal valenime all elada pole mingit probleemi, kui sa ise debiilsusi ei tee ja kaklustesse ei satu. On inimesi, kes on niimoodi elanud üle kümne aasta."