POLIITKOLUMNIST | Viktoria Ladõnskaja-Kubits: kes tooks antivakseri asemel valitsusse päris kultuuriministri?

Selles valitsuses kultuuriministrit ei ole, kui me ministri positsiooni puhul peame silmas mitte lihtsalt ametikoha täitjat vaid eesmärkide ja visiooniga poliitikut. Brutaalne flirt antivakserite ja viiruse eitajatega on ainus tugev positsioon, paraku on see ministeeriumi haldusala inimeste suhtes kahjulik. Aga see on vaid täpp "I" tähel.

Näide 1

Suvel potsatas postkasti ministeeriumi vastus minu poolt algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõule.