Afganistanis kiiresti arenev katastroof paneb uue põgenikesurve alla ka Afganistani naaberriigid ning Euroopagi. Hirm ja reaalsed repressioonid panevad põgenema teadmata hulga afgaane ning ilmselt ei saa see arv olema väike. See tähendab, et ka Euroopa riigid peavad selliseks arenguks valmis olema.