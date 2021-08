Koalitsioonipoliitikud on järjest enam arvamusel, et riigikogus presidenti ära ei valita

Esmaspäeva õhtul kell 22 kohtuvad riigikogus esindatud erakondade juhid taas virtuaalselt, et arutleda võimalike presidendikandidaatide üle. Samal moel kohtuti ka nädal tagasi. Kuid virtuaalkohtumine on selge märk sellest, et keegi ei võtagi valimisi tõsiselt või peetakse neid tehniliseks küsimuseks. Selliseid asju arutatakse silmast silma, vahetus suhtluses, üksteise kehakeelt analüüsides. Arvutiekraan ei anna edasi tunnetust, küll aga annab kõrvaltvaatajatele vihjeid teema olulisuse kohta.

Praegu on seis selline, et olemas on ainult üks kindel kandidaat – Tarmo Soomere. Jah, ka Henn Põlluaas, kuid tema ülesseadmiseks riigikogus pole EKRE-l piisavalt hääli. Kuluaarides on juba pikalt sosistatud, et Soomere asjus on Ratasega mestis ka isamaalane Urmas Reinsalu. Ratasel ja Reinsalul oli valitsuses väga hea klapp, Reinsalust oli Ratasele suur tugi, ning kui valitsus poleks vahetunud, siis suure tõenäosusega räägiksime praegu presidendikandidaat Reinsalust.