JUHTKIRI | Kui oled ise nõrk, ei aita isegi Ameerika

Kahju muidugi, et Afganistanis võtab jälle võimu islamiäärmuslik Taliban, aga isegi Ameerika Ühendriikidel on raske võita sõda võõras kultuuriruumis ja maastikul ning olukorras, kus osa kohalikku rahvast ei arva, et Taliban ajab vale asja.

Nüüd tuleb valmistuda võimaliku põgenikelaine tõrjumiseks, aga ka suhtuda inimlikult meie sõdureid aidanud afgaanidesse.

Afganistani ümbritsevad või tema lähedusse jäävad sõjaliselt küllaltki tugevad ja geopoliitiliselt kaalukad riigid – Hiina, Venemaa, Pakistan, Iraan, India. Põhimõtteliselt on ka neil teha oma osa Afganistani sisepoliitiliste pingete rahustamiseks. Ent Venemaa on juba korra Afganistanis lüüa saanud ja Hiina pole seni näidanud, et teda USA moodi korravalvuri roll huvitaks, rääkimata inimõigustest ja vabadustest hoolimisest. Pakistan ja Iraan on ka ise problemaatilised riigid, aga neil ja Türgil on suur roll Euroopas kardetava põgenikelaine peatamises.

Kuna suur ebastabiilsuse kolle Afganistanis valmistaks kõigile regiooni riikidele peavalu, jääb lootus, et Talibanil ei lasta päris metsikuks muutuda ega tunnustata neid kui riigi seaduslikke valitsejaid. Pärast aastakümneid kestnud sõdu on küll raske kujutleda, et Afganistan saaks üldse olla teistsugune – rahumeelsem, nüüdisaegsem. Meenutagem siiski, et 1960.–1970. aastatel oli lühike ajavahemik, kui läbi Afganistani viis lääne hipide „rada” Indiasse ning Kabul oli küllaltki vabameelne ja külalislahke peatuskoht sel teel.