Seda, et Taliban nii kiiresti Kabuli alla jõuab ja linna tundidega võtab, ei uskunud pea keegi. Selles osas on esitatud küsimus, et kuidas siis USA luureinfo nii nõrk oli. Mina ei ütleks, et see luureinfo oleks nõrk või puudulik olnud. Kindlasti oli kogu vajalik informatsioon olemas ja läbi aastate, eriti viimastel kuudel kogutud.