„Kui oleksime teletornis venelasi tapnud, siis oleks asi päris drastiliseks läinud”

Eesti ajaloos pole palju sõjalisi võite. Esimestena meenuvad ilmselt Ümera lahingu ja vabadussõja võit. 21. augustil 1991 hoidsid teletorni kitsukeses koridoris neli eestlast tagasi eelmisel päeval Tallinna saabunud Pihkva 76. õhudessantdiviisi sõdureid, et mitte anda käest 22. korrusel asunud saatekeskust. Ehkki tegu oli pigem sümboolse võiduga, siis teist päeva ametlikult iseseisvas Eesti vabariigis oli see just midagi sellist, mida inimesed nendel päevadel vajasid.

Endine eriüksuslane Jüri Joost käis LP-ga uuesti läbi kohad Tallinna teletornis, kus ta 30 aastat tagasi koos kolme kaaslasega hoidis tagasi ülekaalukad ründajad.