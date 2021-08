Jaak Madison: Joe Bideni esinemine Afganistanist lahkumise õigustamisel oli kõhe

Vaatasin otseülekandes Joe Bideni esinemist Valgest majast ja see oli kõhe. Maailma võimsaima riigi president süüdistas USA praeguses totaalses põrumises kõiki teisi: Trumpi, afgaane, islamiste. Korrutas korduvalt, kuidas ta on kõike õigesti teinud. Selline suhtumine ei anna just palju lootust uskumaks, et kui peaks olema vajadus käivitada NATO artikkel 5, millest meie kodukootud eksperdid pidevalt heietavad, suudaks ja tahaks ka Bideni juhitav USA minna konflikti oma liitlaste eest.