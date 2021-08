Siit Vabaduse festivali etendustele saab sõita Iseautoga

Ettevõtte juhatuse liikme Mari-Ly Klaats sõnul annab buss külastajatele harukordse võimaluse saabuda otse festivalile, ilma parkimiskoha pärast muretsemata. “Iseauto eesmärk on muuta linnapilt rohelisemaks ja inimkesksemaks. Usume et pikas perspektiivis on linnad mõeldud siiski eelkõige inimestele, mitte autolaviinist tingitud massiivsete parklate ja ristmike rägastikeks,” sõnab Klaats.

Isejuhtiva bussiga on võimalik sõita teisipäevast laupäevani, terve festivali vältel. Sõitmiseks on hetkel planeeritud kaks ajavahemikku: kell 10:00-13:00 ja 17:30-19:00, vastavalt nõudlusele ja teatrihuviliste liikumistele võib ajagraafik muutuda. Buss sõidab Narva hotelli ja festivaliala vahet, peatused asuvad Narva hotelli ees ja Vaba Lava Narva tagumises parklas.

Esimest korda toimuv rahvusvaheline Vabaduse festival Narvas leiab aset 17. - 21. augustini. Festivali programmis on lavastused väiketeatritelt riikidest, kus on tõsiseid probleeme vaba sõna levitamisega ning kus viimastel aastatel on teatritegijatel olnud kokkupuuteid loomingulist tegevust piirava tsensuuriga. Teatritrupid on Narva tulnud etendusi andma nii Venemaalt, Rumeeniast, Ungarist kui Poolast. Lisaks kuulub programmi ka Vaba Lava enda produktsioon: lavastused "Keegi KGB-st", narvalaste kodudesse piiluv "Inimesed ja numbrid: Narva" ning "ERROR 403", mis räägib Valgevenes käiva revolutsiooni esimesest dokumenteeritud ohvrist Aljaksandr Taraikovskist. Kolm lavastust, "Säh, õgi!" (Venemaa, Austria), "Kantgrad" (Venemaa) ja "Sacra Hungarica" (Ungari), etenduvad lummava atmosfääriga Kreenholmi Manufaktuuris Varesesaarel.