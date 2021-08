RAAMATUPODCAST | Raamatupoed on koroonalainetele hästi vastu pidanud. Milliseid raamatuid Eesti inimesed ostavad?

Sel kevadel olid aga menukad hoopis vaimse tervisega seotud raamatud. Aga ka investeerimis- ja rahateemalised raamatud, mille müük kasvas 35% võrreldes eelmise aastaga. "Ilmselt on see seotud pensionireformiga, aga ka sellega, et Eesti inimestel on läbiaegade kõige rohkem vaba raha hoiustel. Õnneks on Eestis palju häid investeerimisalaseid raamatud," sõnas Loog.