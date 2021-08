Bideni kõne sõnum on päris oluline. Ta ütles, et USA ei saa saata sõtta surema oma poisse ja tüdrukuid, kui afgaanid ise ei taha end kaitsta. Kes end kaitsta ei taha, selle eest ameeriklased sõdima ei hakka. See on õpetussõna ka meile siin, eriti NATO koostöö raames. Iseenesest igati õiglane arusaam.