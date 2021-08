Margus Kasterpalu: ajalooliste hetkede juures olles ei pruugi ilmtingimata aru saada, et need on ajaloolised hetked

20. augustil toimub Tallinnas ja Tartus öölaulupidu, millega tähistatakse Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva. Programm on suurejooneline: kontsert kestab viis ja pool tundi ning laval on 450 inimest. Milline on pidupäeva muusikaline kava, selgitas lähemalt öölaulupeo projektijuht Margus Kasterpalu.

„Kontsert toimub Tallinnas ja Tartus, algab kell seitse õhtul ja lõpeb pool üks öösel,” ütles Kasterpalu. 450 inimest moodustub tema sõnul suurtest kollektiividest, nagu RAM ja teised koorid, ERSO ja Noorteorkester, soliste on 60 ringis. „Esinejad on valitud selle järgi, et oleksid kaasatud nii inimesed, kes olid 30 ja nooremad toona, laulvale revolutsioonile eelnenud ja vahetult järgnenud ajal, kui ka need, kes on 30 või nooremad praegu ehk vabas Eestis sündinud ja kasvanud,” ütles Kasterpalu.