Euroopa Parlamendi president Eesti Päevalehele: vajadusel oleme valmis karmistama meetmeid Valgevene vastu

Eesti tähistab reedel 30 aasta möödumist iseseisvumise taastamisest. Kõik, kes seda aega vähegi mäletavad, teavad täpselt, kus nad olid, kui 1991. aasta putš toimus - nii nagu nagu ka kõik sakslased mäletavad, mida nad tegid, kui Berliini müür langes. Kas 1991. aasta augusti sündmused olid aruteluks ka Itaalias? Ja kas juba siis te võisite arvata, et Euroopa Liit võiks juba õige pea sellesse kontinendi osasse laieneda?



Mul on hea meel, et ma olen Tallinnas 20. augustil, et võtta osa taasiseseisvumise 30. aastapäeva pidustustest. 1991. aasta augustisündmused resoneerusid Itaalias väga tugevalt, nii nagu üle Euroopa. Mäletan sellest perioodist, mil Kesk- ja Ida-Euroopa riigid hakkasid oma iseseisvust taastama, sügavat optimismi. Oli selge, et elame muutuste ajal. Sulgesime siis rõhumise ja vabaduste piiramise peatüki ning ühendasime taas kontinendi, mis oli kunstlikult lõhestatud enam kui pool sajandit.