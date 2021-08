ARVUSTUS | Peipsiveere viimane sõna, kus jääb vaataja jääb neljaks tunniks ihuüksi keset košmaari

Ligipääsu loogikale vaatajale ei võimaldata, ehkki see on olemas – algteoses, eeposes, mida on ka romaaniks nimetatud. Autor Vahur Afanasjev ei ole meid maha jätnud, ega ilma vastustest. Absurd kestab nimelt täpselt senikaua, kuni ainet nähakse realistlikuna, ja viimast lavastaja-dramaturg Ivar Põllu järjekindlalt teeb. Ometi, kui mingi motiiv on nii äärmuslikult mõistusevastane ning ebapraktiline - oodata aastaid laste kasvamist kättemaksu tööriistaks, siis see ise juba vihjab, et lugu on kiiksuga. Ja kui mitte varem, siis Serafima ja Bogdani ühteheitmise peatükis hakkavad kaardid avanema – tegu on müüdiga, nagu neid maailmapärand tunneb.

Ei realistlik ega tavamõistes moraalne lähenemine, nagu seevastu dramaturgia taotleb, vii tuumani, vaid tume põhjatus, kus Serafima enne vahekorda palvetab ning Jumalaemaga suhtleb. Et seda kõike saadab raamatus kohmakas psühhedeelikaseanss, ei sega, ja kummaliselt just kõrgstiili puudumine ja talupoeglikkus teeb seal müüdikogemuse päriselt usutavaks. Dramaturgia teeb aga kõik, et tirida tavatult mõtlevad tegelased tagasi argisteks ja tavamõistes inimlikeks – pannes Bogdani kahetsema õega magamist, mida too raamatus ei tee. Ja tehes kogu juhtumist paraja koomuski (mis on väga naljakas).