JUHTKIRI | 30 aastat edu ja vägikaikavedu

Toonast puruvaest riiki on nüüdseks rahvusvahelisel tasemel juba tükk aega liigitatud koorekihi ehk „edasijõudnud majandusega” riikide sekka. Ka meie kooliharidus kuulub maailma tippu. Tõrvatilk meepotis on see, et viimasel aastakümnel on edasiminek aeglustunud. Kas põhjus on selles, et oleme hakanud turumajandusest eemalduma, anname liiga suure rolli riigile? Tarvis on meeles pidada, et meie edule on pannud aluse turumajandus, õigusriik ja vaba ajakirjandus.