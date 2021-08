Peeter Olesk: Alar Karis - pluss ja miinus ja kõtuli kaheksa

„Kõtuli kaheksa" tähendab lõpmatust või ka määramatust lõuna-eesti poolkeeles. „Pluss" on positiivne suurus, „miinus" suurusjärgud nullist madalamal või negatiivsed arvud Descartes'i koordinaadistikus. Kahjuks on tänapäevases Eestis, niisiis ka Eesti Rahva Muuseumi direktori Alar Karise ees, kõige rohkem just neid määramatusi. Esialgu on ta liiati Riigikogu-poolse või vähemasti praeguse valitsuskoalitsiooni poolt üles seatud kandidaadina vormikohaselt kinnitamatagi. Ta on kohtunud Riigikogus esindatud erakondadest nelja fraktsiooniga viiest ja öelnud, et ta nõustub oma kandidatuuri esitamisega. Ta ei olegi võinud kohtuda Riigikogu mõne komisjoniga nende täiskoosseisus nagu pole ka fraktsioonid saanud arutada asja erakondade eestseisustega. Kui kõik need kohtumised on läbi, siis oleks ilus, kui võimalikud kandidaadid peaksid nõu ka isekeskis.