Enesekindel teade, et „katastroofi ei tule!“ on parim võimalik sõnum neile, kes soovivad vanaviisi jätkata ökosüsteemide hävitamist, süsihappegaasi atmosfääri paiskamist ja vähekindlustatud inimrühmade ekspluateerimist. Paraku on selliseid inimesi ning institutsioone palju ning just nende kursi ümberpööramise nimel ongi teadlased ja keskkonnakaitsjad viimased 30 aastat järjest meeleheitlikumalt vaeva näinud. Aastal 2021 tundub lõpuks, et roheline on in ja me hakkame viimaks ometi liikuma õiges suunas – aga see ei toimu iseenesest ja märkamatult, nagu Mikk Salu näib ootavat.