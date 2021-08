Dennis Antamo: tutikate lennukite ostmise asemel tangitakse vanadesse uut säästlikumat kütust. Me saaks oma autodega sama teha

Üksteise järel teatavad lennufirmad, et lähevad üle jätkusuutlikule lennukikütusele ilma lennukeid välja vahetamata. Kõik need võimalused on olemas ka maanteetranspordis, kuid tundub, et lennunduses on asi pakilisem.

Dennis Antamo Neste Eesti peadirektor 1