KOHALIKEL RADADEL | Kas Rakvere riigigümnaasium vajab tuttuut hoonet? Kohalikud on poliitikute kurtide kõrvade tõttu nördinud

Rakverre kerkib uus riigigümnaasiumi hoone, mis peaks õpilasi tervitama juba 2022. aasta sügisel. Kikilipsukujuline hoone, mis ehitatakse praeguse Rakvere gümnaasiumi vastu, tekitab kohalikes kahetisi arvamusi.

Riigigümnaasiumi rajamise lepingule kirjutati alla kaks aastat tagasi, ent sellele eelnesid tulised vaidlused kooli asukoha üle. Vaidluste käigus avaldasid toetust riigigümnaasiumi rajamiseks Kotli loodud hoonesse nii Rakvere gümnaasiumi vilistlased, toonased õpilased kui ka muinsuskaitse.

Õpetaja Heli Kirsi leiab, et poliitikud jäid oma kogukonna soovide suhtes ükskõikseks: „Kogukond tegelikult kaasa rääkida ei saanud, see on puhtalt poliitikute otsus.”