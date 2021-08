KOHALIK TEGIJA | Kristen Michal: EKRE pearünnak tuleb sel sügisel käsikäes vaktsiinivastaste, hügieenieitajatega

Millega mõõta edu avalikus sektoris sügisel 2021? Avamistel lõigatud lindi meetrites? Maksumaksja raha eest ostetud uudises esinetud minutites? Ehk aitab jupist rattateest, mis algab eikuskilt ja lõppeb eikuskil, aga on võimsalt punane? Keeruline küsimus, mis võiks vaevata Tallinna ainuvõimu poliitaparatšikuid. Tühja ta muidugi vaevab.

Kodaniku seisukohast on avaliku aparaadi üks olulisemaid edu mõõte juba viimased paar aastat hakkamasaamine koroonakriisiga. Sama nii Tallinnas kui Jeruusalemmas. Kui avalik võim on tubli, asi edeneb. Kui mitte, siis mitte. Lihtne. Vabadus liikuda, suhelda, vaba aega veeta, majandus ja jõukuse kasv, kõik kuhtub piirangutega. Ning õitseb vabaduses. Vabadus koroona-aastatel aga algab vaktsineerimisest.

Kas Eesti pealinn on Tartu?