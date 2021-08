Vabaduse festivalil vesteldakse põletavail teemadel, fookuses kultuuri ja elu võimalikkus problemaatilistes väikeriikides

Vabaduse festivalil on üheks programmi osaks vestlusringid, kus teemafookuses erinevad riigid ning vabadus neis midagi teha, luua. Luubi all on nii teater kui ka kultuur laiemalt, aga ka poliitika, võimusuhted, võrdluses teiste riikidega. Venemaa teemal vestlesid 18. augustil Vaba Lava Narva majas Leedu näitekirjanik Marius Ivaškevičius, Jelena Kovalskaja (Meyerholdi teatrikeskus, Venemaa), Marina Davõdova (teatriprodutsent ja kriitik, Venemaa) ja Marina Dmitrevskaja (teatrikriitik ja õppejõud, Venemaa), modereeris poliitik Rein Lang. Kesk-Aasia teemafookuse vedajateks olid 19. augustil Olzas Zanaidarov (festivali DramaKZ juht, Kasahstan), Bharat Irina (teatri Ilhom rahvusvahelise programmi juht, Usbekistan), moderaatoriks taas Rein Lang. Ukraina ja Valgevene keerulisest olukorrast nii kultuuri- kui poliitikamaastikust kõnelesid 20. augustil Marius Ivaškevičius, Nikolai Halezin ja Natalia Koliada (Valgevene Vaba teatri juhid, Valgevene) ja Jaroslava Kravtsenko (teater Dikii juht, Ukraina), modereeris Toomas Kiho.