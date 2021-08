Olen nõus, et kirikud on saanud keskmisest suuremat tähelepanu näiteks selles osas, et neid remonditakse rohkem kui mõisu või rehielamuid (mida artiklis eraldi ära mainitakse).

Miks on see nii?

Küsin vastu, kas ei ole selleks piisav põhjus asjaolu, et kirikutes käivad koos kogudused? Erinevalt mõisatest ja Rocca Al Mare muuseumi rehielamutest. Miks peaks keegi sama palju remontima hooneid, mida ükski maksumaksja ei kasuta?