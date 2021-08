KUULA SAADET | Rohepööre: tehnoloogiahiid aitab maailmal end rohelisemaks automatiseerida

Kui senimaani räägiti kliimamuutustest ja muutuste tekitatavast kahjust pigem tulevikku vaatavas kõneviisis, siis 2021. aastal on paradigma muutunud: nüüd on selge, et planeet on hädas, kliima muutub inimtegevuse tagajärjel ja võib juhtuda, et oleme lasknud rongi juba viimasest jaamast liikuma. See aga ei tähenda, et roheline mõtlemine ei peaks saama iga eluvaldkonna põhiosaks.