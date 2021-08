Hiina lubab panna Leedu Taiwani-esinduse avamist kahetsema

Hiina vaatlejate sõnul on Leedu karistamine vältimatu, et teised EL-i riigid temast eeskuju ei võtaks. „Pisike Euroopa riik otsustas hakata USA strateegia etturiks, aga kukub iseenda kaevatud auku,” ütles Hiina riigimeediale Renmini ülikooli rahvusvaheliste suhete instituudi juht Wang Yiwei. „Need klounid alahindasid Hiina majanduslikku mõju ja ülehindasid enda oma.” Bloombergile lisas Wang, et kui Leedu söandab astuda veel ühe Hiinat ärritava sammu, katkestatakse diplomaatilised suhted.

Esialgsetel andmetel plaanib Hiina riigiraudtee lõpetada kaupade transiidi Leedu kaudu Euroopasse ning suunata senised veod ümber Venemaale ja Poolasse. Samuti viitab Hiina riigimeedia, et kärpida võidakse Leedu toidukaupade sissevedu. Leedu kaupadele uute impordilubade väljastamine on juba peatatud. Hiina riigiväljaanne Global Times ähvardab 13. augusti juhtkirjas, et Hiina peaks otsima Venemaaga koostöövõimalusi Leedu survestamiseks. „Sellest võiks saada Vene-Hiina strateegilise koostöö uus juhtpõhimõte,” avaldati juhtkirjas.